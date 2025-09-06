Los números que se juegan en la elección morenense

ELECCIONES 2025 –

Mañana en el cuarto oscuro, cuando las escuelas abran sus puertas y los /as ciudadanos /as ingresen a sufragar deberá haber en cada mesa 16 boletas y solo uno tendrá un único cuerpo, es decir, candidatos a concejales /as, consejeros /as escolares, nos referimos a Nuevos Aires.



El resto disputa la elección legislativa bonaerense con aspirantes al Senado provincial y las correspondientes apuestas locales (dos cuerpos).



El Honorable Concejo Deliberante lo integran 24 ediles. Debe renovarse la mitad.



El oficialismo de Mariel Fernández, hoy Fuerza Patria, pone en juego seis (6) escaños.



Luego es el Frente de Izquierda que dispone de dos (2) bancas obtenidas en el año 2021.



Las cuatro butacas restantes corresponden al casi extinguido PRO y el vecinalismo, cuatro jóvenes figuras que dejan el recinto (un mandato) porque no están en ninguna propuesta: Demian Naya, Florencia Asseff y Julián Cigna. El caso de Gisele Agostinelli cumple sus dos mandatos en diciembre.



La única fuerza que posee representación sin nada que perder es La Libertad Avanza porque los tres lugares que ostenta los ganó en la elección de 2023.



Si analizamos la composición legislativa de la mitad que no se renueva, Fuerza Patria cuenta con siete (7) manos; La Libertad Avanza tres (3) representantes y el PRO, María Selva Aguilar, línea Leo Cóppola (que acordó con LLA) y permanece Héctor Alejandro Sosa (con mandato hasta 2027), el hombre de Joaquín de la Torre en Moreno. En síntesis, el marielismo posee 7 leales a la causa y son entre 4 y 5 los bautizados «nueva oposición».



Probablemente a las 20 horas del domingo 7 de septiembre se conocerán las cifras y porcentajes que proyectan luz sobre el futuro funcionamiento del Concejo Deliberante, en concreto, si Fuerza Patria preserva las bancas tendrá mayoría automática (la mitad mas 1 del total).



Si la oposición parada en la derecha liberal conquista lugares puede apostar al «desgaste institucional» (con ocho manos en el recinto puede hacerlo).

Puede que el escenario de polarización tenga fugas y una tercera fuerza rompa la tendencia para hacer historia, como ocurrió en la legislativa de 2021.



Acerca del Consejo Escolar también renueva la mitad (cinco). El oficialismo marielista buscará renovar sus tres consejeros /as; los dos restantes son del PRO y solo Carla Santa María intentará la reelección de la mano de La Libertad Avanza.



El interrogante más grande que pesa sobre esta contienda y momento histórico tiene nombre propio: abstención.