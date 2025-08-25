«Los que militamos junto a Axel estamos en un proceso de rebelión, interna y externa»

ELECCIONES 2025 –



En el camping del sindicato de televisión (La Reja) hubo aire político electoral, perfume de juventudes que militan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Esa fuerza que desafió la conducción de La Cámpora, que también se siente heredera de los años dorados del kirchnerismo, anticipó que «hay discusiones a saldar» pero en lo inmediato el objetivo es frenar a Milei.



Walter Correa, el conductor en Moreno del MDF, Ministro de Trabajo de Axel Kicillof, escuchó a la juventud que convocó a la dirigencia al plenario.



En diálogo con Desalambrar se refirió al recambio generacional, a las organizaciones libres del pueblo, a la patria común, a la ausencia del MDF en la lista de septiembre, pero resulta saliente una declaración que proclama el futuro inmediato.



«Los /as compañeros /as que militamos en el MDF no estamos en una cuestión de internismo sino en un proceso de rebelión interna y externa porque entendemos que hay un modelo de ejercer la política que llegó a su ciclo, que es el fin de un capítulo, y creemos que hay volver a esta conciencia movimientista donde escuchamos a los sectores juveniles, del trabajo, sectores industriales. Reitero, estamos en un proceso de rebelión y que por supuesto es con nuestro compañero Axel Kicillof«, manifestó Walter Correa, uno de los brazos políticos del gobernador.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: