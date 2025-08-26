Mariel Fernández: «Ante la crueldad del Gobierno Nacional nosotros respondemos con amor y cuidado»

GACETILLA OFICIAL –

La intendenta Mariel Fernández junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron el primer tramo del Corredor Seguro de Moreno Sur; once consultorios externos en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega y también, presentaron 32 nuevos patrulleros con el fin de reforzar la seguridad en el distrito.



Durante la recorrida por la obra en la Diagonal del Cañón, entre el Boulevard Perón e Ituzaingó, la jefa comunal expresó que «en este contexto tan difícil en Moreno seguimos inaugurando obras por el gran esfuerzo que hace el Municipio y la Provincia, tratamos de sostenernos para que las obras continúen”.



Esta obra incluye la pavimentación de la arteria, la instalación de luminarias LED, la construcción de veredas, rampas y sumideros, además de trabajos complementarios de infraestructura urbana que es financiada por la provincia, y que continuará hasta el Río Reconquista y seguirá en la Avenida Monsegur, desde Padre Fahy hasta Obarrio, intervención que fortalecerá la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en la zona.



Posteriormente, se realizó la apertura de 11 consultorios externos en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega, que permitirán mejorar en un 30% la capacidad de respuesta del hospital y ampliar el acceso a la salud para más de 50 mil vecinos y vecinas. Las obras, financiadas con fondos municipales y provinciales, incluyeron la reconstrucción integral de pisos, paredes, cubiertas y mampostería, así como la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales y pluviales.



La incorporación de los consultorios responde a la alta demanda en áreas clave como Ginecología, con un promedio de 100 embarazos diarios y pediatría, con alrededor de 80 consultas diarias. Además, permitió liberar espacio dentro del edificio principal para la futura instalación de un angiografo. Sobre este avance, la intendenta de Moreno, afirmó: “Ante la crueldad del Gobierno Nacional nosotros respondemos con amor y cuidado. Es importante que sigamos sosteniendo la mirada de cuidado, que abracemos y cuidemos este hospital que queremos y queremos verlo crecer”, y agregó: “Trabajamos para el vecino y la vecina de Moreno y el habitante de la provincia, para nosotros lo más importante es el cuidado de la casa común, como decía el Papa Francisco. Siempre digo que merecemos lugares bellos y dignos, y que ante la situación vulnerable de alguien que tiene un problema de salud demos respuesta humana y respuesta de infraestructura también”.



Finalmente, en el marco de las políticas de prevención y seguridad, Mariel Fernández presentó 32 nuevos patrulleros Ford Ranger, en Parque Trujui que fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se incorporan a las tareas de la Policía Bonaerense. Con estos nuevos móviles se refuerza la cobertura en todas las cuadrículas y Comisarías del distrito, consolidando la presencia de más de 80 patrulleros en los barrios de Moreno.



Estuvieron presentes en los actos, la secretaria Privada municipal, Marcela Díaz, autoridades municipales, provinciales, vecinas y vecinos.