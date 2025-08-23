Mariel Fernández inauguró el Centro Oftalmológico Municipal

GACETILLA OFICIAL –

El espacio refaccionado y equipado con recursos municipales, brindará atención oftalmológica gratuita y de calidad a vecinos y vecinas del distrito



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al secretario de Salud, Juan Varani, y la secretaria municipal Marcela Díaz, encabezó la inauguración del nuevo Centro Oftalmológico Municipal, un espacio destinado a garantizar atención visual gratuita y de calidad para toda la comunidad.



El establecimiento, ubicado en Martínez Melo 164, Moreno Centro, fue refaccionado y equipado con recursos municipales, y cuenta con tres consultorios, sala de recepción y sanitarios, lo que permitirá ampliar la oferta de servicios de salud visual en el distrito.



Con horario de atención de lunes a viernes de 8 a 16 horas, el centro brindará consultas oftalmológicas, medición de agudeza visual, prescripción de lentes correctivos, pesquisas y detección de problemas visuales en la primera infancia, en el marco de una política de salud pública que refuerza la atención primaria y garantiza el acceso equitativo para vecinos y vecinas de Moreno.



La puesta en marcha de este espacio reafirma el compromiso del Municipio con el fortalecimiento del sistema de salud local, ampliando derechos y ofreciendo un servicio esencial para el cuidado integral en el distrito.



Para más información y/o sacar turnos las y los interesados se pueden acercar a todas las unidades sanitarias de cercanía.