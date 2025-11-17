Mariel Fernández inauguró la Plaza Santi en el barrio Franciscanos de Paso del Rey

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

El Municipio avanza en la recuperación de espacios públicos junto a la comunidad, con nuevas áreas recreativas, luminarias LED y entornos más seguros

La intendenta Mariel Fernández, acompañada por vecinas y vecinos, inauguró la nueva Plaza Santi en el barrio Franciscanos, en la localidad de Paso del Rey. El espacio lleva ese nombre en homenaje a Santi, un niño muy querido por toda la comunidad, cuya memoria quedó plasmada en este proyecto colectivo.

La plaza, que anteriormente era un terreno baldío, fue transformada a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y las familias del barrio. Las obras incluyeron la instalación de juegos infantiles, la construcción de veredas, la colocación de mobiliario urbano, la incorporación de iluminación LED y la creación de un sector parquizado, pensado para que niñas, niños y personas de todas las edades disfruten de un entorno cuidado y seguro.

Este nuevo espacio público se suma al plan de recuperación y puesta en valor que el Municipio desarrolla para fortalecer la recreación, la integración comunitaria y el acceso a lugares de encuentro en cada barrio.

En la jornada, también estuvo presente en la inauguración la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez.

Con esta inauguración, el Gobierno local reafirma su compromiso con la creación de espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de la ciudadanía.