«Mariel hace peronismo, lo que otros no hacen y claro que puede ser gobernadora»

Algunos / as piden pista ahora porque hay que posicionarse. Sin líderes consolidados, con una interna que cumple más de dos años en la Provincia de Buenos Aires, la voz de Alberto «Chico» Fraiz reconoce la música, cada estrofa y la marcha. «El kirchnerismo no es peronismo, como tampoco lo fue el menemismo, son corrientes, facciones o modas. Lo que está pasando no es casualidad, es lo que hicieron con el peronismo».



El líder y conductor de la Agrupación Hugo del Carril observa el proceso y afirma lo que muchos /as expresan en silencio: «Hay peronistas en todos lados, en la Libertad Avanza, en el PRO, se fueron porque no estaban conforme y porque no tenían la discusión dentro del peronismo. Hace falta una discusión, una charla, ponernos de acuerdo, volver al peronismo y al territorio», proclama «Chico» Fraiz quien hace una vinculación electoral y sus resultados: «En septiembre salieron a jugar todos porque cada uno jugó sus intereses, los Intendentes, los territoriales, salieron a jugarse. En octubre no es que cambió la gente, nosotros dentro del peronismo no le dimos alternativa, la obligamos a votar una lista que era impresentable».



Fraiz valora la actitud y gobierno de Axel Kicillof, considerando que puede ser un candidato en el año 2027 sin referirse a que es el único. De lo que no tiene dudas es que Mariel Fernández está en condiciones de pelear por gobernar la Provincia de Buenos Aires: «Creo que Mariel tiene gestión, ganó bien las dos elecciones este año, y ante la ausencia de líderes claro que puede aspirar a ser gobernadora. Ella hace peronismo, cosa que los demás no lo hacen».



