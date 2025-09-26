Mariel, la película política tiene más rodaje



«Nadie lucha por lo que no ama», el film de la dirigenta social y política, se emite mañana en C5N y tendrá como atractivo la actualización: se agregaron los aspectos más salientes de los cuatro años de gestión de La Capitana de Moreno a la pieza documental.







El autor de la obra, el cineasta y estratega Vicente Linares (Secretario de Comunicación Pública del Municipio de Moreno), grabó el testimonio de la protagonista en el Polideportivo Diego Armando Maradona, uno de los grandes sueños de la mujer militante que lo volvió realidad siendo la primer Intendenta en la historia de Moreno.



Mostrar la película en este momento específico, proyectarla en un medio de alcance nacional, es el relanzamiento de un plan que no finaliza en Moreno, aunque debe preservar la construido sin renunciar a «seguir armando, amando, luchando».



La conducción vital, el liderazgo indiscutido, esa síntesis deseada del campo popular es un camino con bifurcaciones a la vista. Las elecciones no resolverán la gran «ecuación».



Con manos que alcanzan y sobran en el Concejo Deliberante, sin oposición la vista, la ruta bonaerense 2027 llama a ser recorrida.

Fernández habla con medios nacionales y hay que leer lo que expresa. El pasado 21 de agosto, luego del cierre de lista (nacional) entregó a Infobae un retazo de esa película que tiene guión y tal vez cuente con locaciones para el rodaje.



Dijo Mariel: «Tenemos que superar un infantilismo que hay en la política. Uno no puede estar esperando ver qué se hace para seguir, hay que salir a construir y hay que darle apoyo a nuestros mejores cuadros. Llega un momento en que te tenés que poner los pantalones largos, hay que hacerse cargo. No somos criaturas, la juventud nuestra ya pasó, ya no somos la JP, y nos seguimos comportando como si fuéramos la JP ”.



La revista Reconquista; la presencia en foros internacionales; aparición en medios masivos con alcance e incidencia en redes; todo es suma para la figura de Mariel Fernández que avanza hacia una instalación superior a la que ya conocemos.



NO es una película sino parte de la realidad política de quien «se hace cargo de lo que ama y sale a construir, superando el infantilismo de la política», con todos los riesgos que entraña ese desafío que ya lo «hizo público».



Como lo vende C5N. mañana a las 22 horas Mariel Fernández será la protagonista del debut de Mujeres Únicas, un ciclo que buscará poner en primer plano las historias de vida de mujeres que marcaron y marcan la realidad argentina.