

Daniel Chávez recorre las escuelas de Moreno junto a la consejera escolar Rocío Maita, la joven que encabeza la propuesta legislativa de La Libertad Avanza y desde diciembre ocupará una banca en el HCD. La segunda mitad del año lectivo sostiene el «orden de bancar el dictado de clases sin suspensión pedagógica», ambición que choca con realidades estructurales que hace tiempo dejaron de ser nuevas. Chávez afirma que «las escuelas están destruidas y abandonadas» y que el Consejo Escolar es un órgano que posee edificio nuevo pero con mínimas funciones. La sentencia del edil libertario cuenta con hechos: desde marzo de 2020 el Servicio Alimentario Escolar corresponde al Municipio de Moreno y las obras de infraestructura las administra la Secretaría de Obras Públicas a cargo de la ingeniera agrónoma María Giménez, por lo se puede deducir que las oficinas son meramente administrativas y las sesiones pagar pagar a proveedores. De hecho este miércoles el encuentro fue suspendido por el Presidente honorífico Nahir Gómez.



«A dónde está SUTEBA que años atrás se oponía a la municipalización y hoy es parte y la acompaña; el Fondo Educativo se utilizó para armar ¿una parrilla para el hijo de la Intendenta?, pregunta Daniel Chávez.



Sobre la campaña electoral caminando al lado del conductor de LLA, Ramón Vera Chávez, el análisis de la principal fuerza de oposición local es de gran optimismo. «Mariel no es invencible, Roma era un imperio y cayó» dice Daniel Chávez en modo electoral y convencido que «están ganando la batalla cultural»:



Entrevista completa en Desalambrar Tv: