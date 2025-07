«Más de la mitad de los comerciantes cree que estará mejor el año que viene»

Salvador Femenía es hombre de CAME y de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno). Conoce perfectamente la resistencia, subsistencia y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Acuerda con varias entidades que han calificado la «actualización o reforma jubilatoria» votada por el Senado el pasado 10 de julio como «una amenaza directa al financiamieno PyME y por consiguiente al empleo».



Para financiar lo urgente, la variable que siempre moldeó el ajuste, se propone modificar el régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La medida, señalaron las doce entidades, “implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil. Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 MiPyMEs en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo”.

Como parte del análisis y evaluación, Femenía puntualiza que el proyecto no tuvo consulta al sector PyME, que existen errores que son más graves porque surgen del desconocimiento o desinterés de conocer por parte de legisladores /as.



Aún en el escenario de conflicto, el hombre de CAME revela que «más de la mitad de los comerciantes expresan que en 2026 va a estar mejor» a partir del marco de estabilidad inflacionaria que tiende a la baja o porque las condiciones macroeconómicas no son tan volátiles.

«Nosotros sacamos nuestras encuestas mensuales, sacamos la de precios. Las dos últimas que dieron negativo, el gobierno no la compartió en sus redes; pero más del 50% dice que el año que viene vamos a estar mejor, comparando con los mismos meses del año pasado y eso no cambia», comenta Salvador Femenía, hombre de CAME.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: