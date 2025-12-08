Mayoristas reclaman por una reforma laboral

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) rechazó la paritaria acordada por Comercio, ya que posee “costos ocultos”, y reclamó por una reforma laboral que proteja a los empleados y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) “de estos abusos”.



Mediante un comunicado al cual pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, los mayoristas criticaron la nueva paritaria acordada por las cámaras empresariales y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) ya que incluye incrementos de aportes obligatorios que “encarecen los costos laborales, impactando en la competitividad a las empresas, promoviendo la informalidad laboral y hasta el consumidor, porque se trasladan a precios”.



Los “costos ocultos”



Desde CADAM enfatizan en los aportes obligatorios como “costos ocultos”, y se apoyan en el caso del Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP).



En este caso, el empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría “Maestranza A” por cada trabajador, que se redistribuyen en gran parte entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el pretexto de capacitación y fortalecimiento institucional.



“Es decir que, con cada aumento paritario, se ‘autobenefican’ con mayor recaudación, porque son precisamente los que participan de la mesa paritaria”, afirmaron.



Este aporte recauda más de $30 mil millones al año. Mediante el Decreto 149/2025, impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado Federico Sturzenegger, se había establecido que las Convenciones Colectivas de Trabajo “no podrían imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.



Sin embargo, una medida cuatelar impulsada por el propio INACAP dejó sin efecto lo dispuesto en el decreto ya que el Instituto es «independiente» y que por ende no está alcanzado por dicha medida.



La Cámara de Mayoristas también relata el caso del seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario del trabajador, y la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC, que se sigue cobrando a pesar de que la pandemia ya finalizó e incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS



Pedido de reforma laboral “urgente”



Es por eso que CADAM hacen saber su reclamo por una reforma laboral “que proteja a los empleados y a las PyMEs de estos abusos”. También insisten en que deben ser parte de la mesa paritaria, de la cual no forman parte, sumado al pedido de terminar con los “costos ocultos” que se cobran en los aportes obligatorios.



“No nos sentimos representados, nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, expresaron los mayoristas y agregaron: «No entendemos por qué el Secretario de Trabajo (Julio Cordero) no nos deja sentar en la mesa paritaria».