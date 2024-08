«Me pasan a disponibilidad sin motivos y mandan a la policía porque defiendo mis derechos»

Consideración obligatoria: la figura de pase a disponibilidad integró la nefasta ley 11.757 que no existe más, pero el instrumento nefasto tiene uso por parte del gobierno de Mariel Fernández. De pie pero afuera del histórico inmueble de la calle Bouchard, escenario de tantas protestas cuando los planes sociales eran administrados por el municipio, el trabajador municipal hace uso de la palabra que desafía al poder actual. Luis Cisneros está registrado en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL).





Esta mañana trataron de impedir que firme la planilla lo que desató la protesta en soledad, sin gremios a la vista pero con tres móviles de la Patrulla Urbana preparados para detenerlo. Cisneros tomó la decisión de pararse en el portón e impedir la entrada y salida de vehículos oficiales. Brinda nombre, apellido, número de legajo y arranca: «Hace 15 años que trabajo en el Municipio de Moreno, no tengo faltas ni manchas en el legajo, pero es la tercera vez que el actual gobierno me pasa a disponibilidad porque trabajé para la contra de ellos, pero política es política, es la camiseta que te ponés en la cancha de las elecciones. Mirá el circo que hace, mirá los patrulleros que mandaron porque yo cerré el portón ya que me pasan a disponibilidad sin motivos y no me dejan firmar la planilla. Legalmente no me llegó ninguna notificación en mi casa».

Cisneros está decidido a afrontar las consecuencias de romper con el orden instituido porque su legajo es bintachable. «Acá el jefe del IMDEL, Mariano Sánchez, recibió una denuncia contra Juan Lagos (coordinador General de Empleo y Capacitación para el Trabajo); por maltrato hacia una compañera, pero la denuncia la tiró al tacho de basura. Encubre como lo hacen con otros negociados que tienen. Yo vengo a laburar y hago política aparte, después de las 4 de la tarde. Cuando me pasan a disponibilidad la primera vez, sabés que me contestó María Giménez (Secretaria de Obras Públicas), lo hago PORQUE SE ME ANTOJA. Cuando hiciste el video de la basura en Cuartel V me acusaron a mí y me pasaron a disponibilidad. Lucas Franco (concejal UxP) dijo que es mentira pero están todos los videos y es real, ahí tiraban los químicos de la planta de shampoo que está en el parque industrial; el coche robado que tiraron ahí con la máquina, el gasoil que venden, y a mí me pasan a disponibilidad porque hago política para la contra».



La denuncia pública de Cisneros también contiene el uso de vehículos públicos para actividades particulares de funcionarias; el supuesto cobro que se hace a todos y cada uno de los puestos de venta ambulante o de la economía popular.



El trabajador municipal quiere manifestar que «es chofer de una persona que trabaja para el gobierno nacional pero en horarios que no son los que tiene en el Municipio de Moreno».

Cisneros no fue detenido por la policía porque aceptaron que firme la planilla que cierre su mes laboral. Tuvo que dirigirse a Recursos Humanos y su destino laboral es una incógnita.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: