«Mi madre nos enseñó que ninguna lucha se abandona»

Voto de todos /as, aprobación unánime. El Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones da entidad a un homenaje que sale de la comunidad, de compañeros /as que no olvidan a Gloria Sueyro, militante gremial y social, ex Secretaria General de ATE Moreno. Su nombre es el nombre de la Unidad sanitaria, Centro de Integración Comunitaria (CIC) de barrio Sanguinetti.



Hay otro homenaje que prescinde de expediente, incluso es contrario al modelo patronal que entronizó a los /as trabajadores /as municipales como la VARIABLE INNEGOCIABLE del AJUSTE. Recordar a Gloria Sueyro es viajar en el tiempo, ubicarse en esa maquinaria exitosa del peronismo de los ’90 a quien pocos /as querían enfrentar, el fin del menemato, la irrupción de la Alianza, diciembre 2001, Kosteki y Santillán, un proceso que en lo local tuvo resistencias a las políticas distritales.





Sol Sueyro conoce la historia y el legado. «Es una guía, un faro para muchos compañeros /as que hoy nos seguimos organizando. De aquellos años, finales de los ’90, era muy pequeña pero recuerdo como entraban y salían ollas del gremio; los paros no se detenían, la lucha era en las calles. Ante cualquier injusticia que había en Moreno el sindicato, ATE estaba presente«.





Entrevista completa en Desalambrar Tv: