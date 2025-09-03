Milei en Moreno, Kicillof lo hace responsable de cualquier hecho de violencia

ELECCIONES 2025 –

A horas del acto de la Libertad Avanza en Moreno, cierre de campaña en un club de fútbol barrial como el de Villa Angela, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires dispuso de un mensaje político en el que hace «responsable al Presidente de la Nación de todo hecho de violencia» que puede suceder antes, durante o después del acto previsto a las 19 horas.



Kicillof alentó a que los vecinos /as morenenses «no se acerquen al lugar» para ejercer protesta o repudio y utilizó el marco democrático para pedir el voto: «Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo“.



El escenario para el gran evento libertario está instalado sobre el rectángulo de juego del club barrial que participa en el Torneo Evita (Villa Angela).



Kicillof admite el republicanismo, pero hay un pero: «Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.

Desde la mañana fuerzas bonaerenses y locales se despliegan sobre la Ruta 23.