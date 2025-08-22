GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires completaron 6 kilómetros de obra entre Derqui y la intersección con la Ruta 24 y Ruta 25.



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y la secretaria municipal Marcela Díaz, recorrieron el avance de la obra de renovación de la Ruta Provincial N°24, una de las vías estratégicas para la circulación, la seguridad vial y el desarrollo de la zona industrial del distrito.



Hasta el momento, se finalizaron 6 km de intervención, entre la Rotonda de Cruce Derqui y la intersección de Ruta 24 con Ruta 25, y se continuará con la ejecución de 3 km para completar el proyecto.



La obra, realizada en conjunto entre el Municipio de Moreno y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, contempla la ampliación de calzadas con doble carril por mano, la instalación de luminarias, la incorporación de refugios para el transporte público, la señalización vial y las dársenas y banquinas, generando mejores condiciones de seguridad para vecinos, vecinas y trabajadores que diariamente transitan por este corredor. Además, la Ruta 24 constituye un acceso directo al Polideportivo de Cuartel V.



Durante la recorrida, la jefa comunal destacó la importancia de la continuidad de la obra pública: “Milei no cree en la obra pública y no financia absolutamente nada para Moreno ni para la Provincia. Por eso este 7 de septiembre es fundamental ir a votar por concejales, diputados y senadores de Fuerza Patria, las y los que defiendan la obra pública y los intereses del pueblo bonaerense”.



Por su parte, el ministro Katopodis subrayó: “Mientras Milei frena todas las obras en rutas de la Argentina y pone en riesgo tu vida, acá hay un gobernador como Kicillof y una intendenta como Mariel que todos los días hacen obra pública y transforman sus ciudades”.



Las intervenciones sobre la Ruta 24 buscan mejorar la conectividad regional, reducir los tiempos de viaje y garantizar mayores condiciones de seguridad vial, consolidando una política pública que prioriza la infraestructura como herramienta de desarrollo, inclusión y bienestar para la comunidad de Moreno y toda la región.