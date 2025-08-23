«Milei no es una persona republicana, se siente poderoso, cree que es un Rey»

ELECCIONES 2025 –



Es preciso considerar que las representaciones políticas portan falencias que, consolidadas en el tiempo, dejan de ser errores para adquirir la categoría de «modo».



Esta es la causa que abona al criterio de «mega crisis» porque los partidos políticos languidecen y los nuevos liderazgos tardan en emerger o son bloquedos por los /as garantes del «status quo».



La única jefatura existente hoy es la de Javier Milei y es precisamente esa figura que la que calificada por el Dr. Joaquín Nogueira, histórico dirigente de la UCR de Moreno: «El Presidente de la Nación no es una persona republicana, se siente poderoso, cree que es un Rey y puede hacer lo que quiera porque lo votó la gente. Es cierto que fue votado pero en el marco de la República, pero queda claro que no puede controlar los andariveles de uno y otro poder, y eso es peligroso».



Nogueira insiste con la «urgente recuperación de los partidos políticos» a modo de salvaguardar la democracia. El sistema crujirá (más) si Milei gana las elecciones legislativas, entiende el caudillo radical: «Un triunfo de Milei, que lamentablemente lo descuento, nos va a perjudicar de tal manera que puede provocar una reacción en la política para que se convierta en el abanderado de los problemas de la gente, algo que hoy no está sucediendo».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: