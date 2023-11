Milei puso en duda el pago del aguinaldo a todo el sector público nacional

Tal como declaró en numerosas ocasiones, el presidente electo Javier Milei anunció que desde el 10 de diciembre realizará un fuerte recorte en el presupuesto público y, en ese marco, puso en duda el pago del medio aguinaldo para empleados de la administración pública.

En diálogo con Telefé Noticias, el economista aseguró que se viene un “fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio”.

En la entrevista, el periodista Rodolfo Barilli le preguntó cómo sería eso posible, si hay más gasto que recaudación: “Si Argentina ese mes recauda 100, gastará 100, no 120”. Y el entrevistador le repreguntó sobre la administración pública: “¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?”.

Milei respondió, siguiendo la figura de los 100 de ingresos fiscales, que se pagará “hasta 100. Recortarán lo que tienen que recortar”, dando a entender que el pago del aguinaldo no está garantizado.

“Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un presidente liberal libertario. Y como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Se quemaron todos los manuales de política. Yo dije todo lo que voy a hacer”, replicó para diferenciarse de Carlos Saúl Menem.

La afirmación no es completamente verídica. Por una parte, en el tramo final de su campaña, para captar votos de otras fuerzas como los de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), Milei suavizó públicamente en spots y declaraciones sus propuestas, al tiempo que retrocedió con otras. Al mismo tiempo, lanzó en redes a cientos de trolls a descalificar a sus críticos planteando que había una “campaña del miedo” e incluso, afirmando que no iba a hacer todo lo que decía que iba a hacer, en una de las lógicas electorales más esquizofrénicas de la historia que sin embargo funcionó.

Por otra parte, en 2022 Liz Truss fue electa primera ministra del Reino Unido por los miembros del Partido Conservador, un puesto con responsabilidades similares a la presidencia. Tras tomar una serie de decisiones que hundieron al país en semanas de turbulencia política y económica que incluyeron ajuste del gasto fiscal, recorte de impuestos, restricciones a acceso a planes sociales, entre otras, renunció a los 45 días.