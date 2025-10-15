Moreno: narco gendarmes detenidos por la Bonaerense

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Dos miembros del Escuadrón Antidrogas de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fueron detenidos, el viernes 10 de octubre en la localidad de Trujui, acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra.



Los gendarmes Iván C. y Fernando L. fueron interceptados en la intersección de las calles Quilmes y Hernán Cortés, junto a Aimara B., quien también fue aprehendida. Personal policial había advertido la presencia de los tres sospechosos y observó que uno de los hombres portaba un arma de fuego a la vista. Ante la voz de alto, intentaron escapar e ingresaron a una vivienda en construcción utilizada como búnker.



El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía N°12 de Moreno–General Rodríguez, a cargo del fiscal Ezequiel Freydier, quien autorizó un allanamiento autónomo que permitió ingresar al inmueble y detener a los implicados. En el operativo participaron el Comando de Patrullas de Moreno y la Comisaría 2°.



Durante la intervención se secuestraron 23 envoltorios con 48,8 gramos de cocaína, 10 envoltorios con 51,6 gramos de marihuana, una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm con numeración suprimida y 15 proyectiles, otra pistola Bersa Thunder calibre 40, máscaras y chalecos oficiales de Gendarmería Nacional, cinco teléfonos celulares y $220.000 en efectivo. Además, fueron incautados dos vehículos y una motocicleta.



