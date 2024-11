Naya: «La muerte de Matías Castillón la llamo homicidio laboral»

Ayer por la tarde, vía electrónica, el concejal de Juntos por el Cambio, ingresa al sistema judicial una denuncia penal en el intento de establecer la existencia o no de responsabilidades penales para funcionarios del gobierno de Mariel Fernández que, por la muerte de Matías Castillón (trabajador municipal legajo Legajo 22.595, que el jueves pasado cayó de un camión que realizaba una mudanza y perdió la vida) no emitió nada oficial ya que considera «que se trata de un accidente fuera del horario de trabajo, realizando una tarea particular que no fue solicitada por ninguna estructura institucional».



Si el gobierno espera que todo pase, la oposición legislativa prepara sesiones, pedidos de informes y, por parte de Naya, una denuncia penal porque considera que la justicia «debe establecer la verdad de lo sucedido» sobre un supuesto delito que para el legislador de Juntos por el Cambio se caratula «homicidio laboral»: