«Ni asfaltos electorales ni gazebos, ni Mariel ni Milei, representamos a los vecinos»

Sebastián Morrone puede decir ahora que las boletas del Partido Libertario están garantizadas. Atrás quedó un escándolo interno que explotó en las redes sociales cuando un «enviado del apoderado provincial del partido pedía 2 mil dólares» y solo así obtenían el aval para participar el próximo domingo:







Esas horas eternas, culto a la obscenidad partidaria, tuvieron el epílogo que no fue pesadilla porque el pago quedó descartado (sin explicación del pedido) y las boletas quedaron a disposición de la justicia electoral. Tamaña experiencia lejos está de morigerar el impulso de Morrone que «promete recorrer más todos los barrios de Moreno durante sus cuatro años de mandato» si logra entrar el HCD.

El candidato del Partido Libertario acuña una frase «no somos sordos sociales, no nos sometemos ni siquiera a nuestro partido, queremos y sentimos la defensa de nuestros vecinos», en especial por un primer conocimiento que le otorgó las caminatas. «Moreno está devastado» declaró Morrone.



