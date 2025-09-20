

Andrea Cáceres, Directora del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, participó de la mesa de apertura del 2° Encuentro Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. “La urgencia de la ternura: construyendo lazos afectivos y una ética del cuidado”, a 20 años de la Ley de Promoción y Protección de Derechos (26.061).



«No es opción quedarse cruzado de brazos, realmente en los momentos que estamos atravesando con país son de lo más crueles, al menos que yo pueda recordar porque hay un Presidente de la Nación que ejerce la crueldad hacia quienes piensan distinto, atacando a las niñeces, a adultos mayores, los sectores mas vulnerables», describe la funcionaria bonaerense. Ante la pregunta sobre el daño de niños /as y adolescentes, Cáceres respondió: «Estamos notando con mayor profundidad que las situaciones

familiares son mucho más complejas. la pérdida del trabajo, flagelos, como los que también vemos, hablo de abuso de sustancias y un mundo adulto que en vez de cuidar a las niñeces, las utiliza».



