«No es que el narco es bueno y hace obras de caridad, también hace ajustes de cuentas y mata»

Triple femicidio en Florencio Varela y la opinión pública ¿se conmueve? Los planos con los que se aborda la ejecución de tres pibas responden a consignas de sentido común totalizante, fáciles de encontrar adeptos /as y millones de reproducciones. ¿Qué hacían y por qué lo hacían? ¿Dónde estaban los tutores, madres y padres?



Brenda, Lara y Morena fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. La policía como auxiliar de la justicia buscó a un joven de 20 años, de nacionalidad peruana y lo encontró. Antes del hallazgo la foto del supuesto autor intelectual de la masacre contó con difusión mundial. El planeta conoce a «Pequeño J». Tal vez en los sotános de la democracia ya era reconocido.



El narcotráfico no es un título, tampoco una red. Es un sistema de poder que logró anclajes en todas las esferas, una fuerza dinámica que es territorial, depredadora, inocultable.



La Dra. Sonia Aiscar, especialista en Niñez y Adolescencia, que trabajó años combatiendo la trata de personas, ofreció un conjunto de respuestas que se encuadran en el Estado ausente que promocionó y administra la Presidencia Milei.



Hay un pasaje de Aiscar que interpela los posicionamientos discursivos: «Desde el triple femicidio pensé, y de alguna manera me autocritico, porque desde hace mucho tiempo sostenía que cuando se retira el Estado entra el narcotráfico. No solo yo sino que varias personas lo explicábamos pero tal vez de una manera romántica, es decir, viene el narco y financia el comedor, lo cual es cierto, tanto como lo que vemos en este triple femicidio. No es que el narco se pone bueno y hace las obras de caridad, también mata, hace ajustes de cuentas».

Comprometida con esas luchas silenciosas, carentes de prensa o difusión responsable, Aiscar entiende que los crímenes de Brenda, Lara y Morena, «lamentablemente tienen todo» y añade: «Hay quienes se preguntan si es una red (de narcotráfico) o no, y la verdad es que Argentina no es un país productor de drogas, esto no es un dato menor, porque entonces alguien en nuestro país compra afuera para vender, entonces ese esquema ya está referenciando que hay una red».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: