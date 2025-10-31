«No puede haber un ministro que no siga la dirección política y de gestión que define el gobernador»

A pocos días de la elección que arrojó un resultado inesperado, las corrientes principales de Fuerza Patria no perdieron un segundo en manifestar mucho más que una diferencia electoral. El 2027 se activó en la noche del pasado 26 de octubre. Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes, quien asumirá como senadora provincial en diciembre, descartó las reservas y envió saludos. NO pide permiso, marca postura y seguramente arranque por construir músculo y pelear por la gobernación. Al mismo tiempo Jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro se reúnen hoy con Kicillof y suena el pedido de romper con La Cámpora. Para que no existan dudas de agenda, desde San José 1111 CFK lanzó el mensaje: el desdoblamiento explica la derrota.

Martín Arrizabalaga, el hombre del MDF en Moreno, interpreta la partitura pero ¿hay otra música? Respone el Vasco: «El gabinete, normalmente después de una elección de medio término, se suele rediscutir».



Yo te hablo de La Cámpora, ¿Kicillof le sacará los ministerios?



Si tiene que desplazar o no desplazar puntualmente, lo que creo es que tiene que marcar un parámetro por donde va a transitar la gestión y la política en la provincia de Buenos Aires. Aquellos que estén compartiendo esos parámetros por donde va a transitar la gestión y por donde vas a transitar la política serán parte, no solo del espacio, sino además de las gestiones. No puede haber un ministro que no comparta ni siga la dirección política y de gestión que define el gobernador.

