Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 22 de febrero de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«Nos sentimos solos frente a la inseguridad»

domingo, 22 de febrero de 2026 1 min de lectura


La joven madre sigue con la mirada a su hijo que corre por la calle de tierra y cascotes. Debe puntualizar que «muchas vecinas» desean contar cómo es la tranquilidad perdida, que la noche se recorta porque la inseguridad es síntoma de encierro vecinal, pero el temor a la exposición garantiza los silencios. No hay zonas liberadas, son «territorios gobernados» por la fuerza dominante.


Estefanía conserva la calma y desarma el miedo que gobierna esa zona de Mariló. Decide comentar que el esfuerzo de su marido fue vulnerado por un «arma de fuego que le apuntó a la cabeza». El miércoles pasado al regresar del trabajo, a pocas cuadras de su vivienda, dos malvivientes le «robaron la motocicleta que está pagando«, una herramienta que le permitía llegar a su trabajo en San Martín.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


MÁS HISTORIAS

La Casa de la Cultura de Moreno (Parte II)

El MDF sigue jugando en el partido grande, el acuerdo en el PJ no frena esa marcha

La Casa de la Cultura de Moreno (Parte I)

Te pueden interesar

Más de un millón de estudiantes comenzaron el Período de Intensificación de Enseñanza en la Provincia

Cómplices. Uno por uno: ¿quiénes fueron los diputados peronistas que dieron quórum a Milei para la reforma laboral?

Villarruel: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno»

Explotó la carta bomba en la Escuela de Gendarmería