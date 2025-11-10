«Ojalá que entendemos la importancia de la unidad, no podemos permitir que la derecha siga avanzando en nuestro distrito»

Unidad, siempre el camino dispuesto por la conducción. Eso ha tenido un claro significado en la praxis: gobernabilidad. La identidad del Frente Renovador tiene esa base propia, que arrancó en 2013 y luego de doce años dejará de contar con presencia legislativa en el Concejo Deliberante de Moreno.



Andrés Destéfano finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre. Orgánico a la conducción de Damián Contreras y Sergio Massa habla de las responsabilidades y los deseos, sin obviar que en el distrito Mariel decidió conformar Fuerza Patria sin el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro.



En orden a delinear el horizonte cercano, Destéfano expone la voluntad política de sostener, fortalecer y ampliar lo territorial porque el 2027 ya comenzó. Por ese escenario, a partir del proceso con resultados de este año, Andrés insiste en la unidad, en que deben quedar de lado los egos porque «no podemos permitir que la derecha avance en lo loca. Ojalá que todo lo mal que se hizo o que hicimos en un pasado, si queremos seguir cuidando el distrito, la Provincia y recuperar la Nación, tenemos que lograr un sistema de unidad, que haya un candidato que represente al movimiento peronista. No podemos permitir que la derecha siga avanzando en nuestro distrito», concluye el legislador del FR.



