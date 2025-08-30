Paritaria municipal: el Ejecutivo ofreció 5 por ciento y los gremios rechazan la propuesta

Siguen los cuartos intermedios, los /as paritarios no logran consensuar el porcentaje que permita a cada parte sostener su discurso. La coincidencia de «enfrentar a Milei» es inequívoca, pero se dilata el acuerdo aún cuando este viernes el gobierno llevó bajo su manga un 5 por ciento.



Los gremios, ATE, SITRAM y UPCN optan por rechazarlo, además de solicitar que se resuelva las 40 horas semanales para enfermeros /as.

Quedó en el aire la férrea voluntad sindical de «sacarle al gobierno de Mariel» una revisión mensual y la gran meta de una paritaria bimestral.



La semana que viene se retomarían las negociaciones, días claves antes del primer acontecimiento electoral.