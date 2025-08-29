«Pido compasión al Municipio, que no derribe la vivienda de mis hijos»

David y Roxana concurren al Juzgado de Faltas. Se presentan y son notificados que «deben abandonar la vivienda que construyeron durante una década» porque edificaron sobre un espacio que en este 2025 es concebido y planificado como una calle en el barrio popular desarrollado por la fuerza del trabajo.



En el mes de junio David nos recibió en su casa del barrio La Gloria II:



Acompañado por el legislador Pablo Lopardo, el padre de tres niños le pide compasión a Mariel Fernández: «Le pido a la Intendenta que tenga compasión, no es por mi sino por los chicos, le pido que tenga compasión de ellos. Voy a luchar hasta donde pueda, que sea que se haga la justicia, la verdad, que no se haga más las cosas mal y que se haga las cosas bien y que sea lo Dios quiera, la verdad. Ojalá que tenga compasión por nosotros»:



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



