«Pido compasión al Municipio, que no derribe la vivienda de mis hijos»

David y Roxana concurren al Juzgado de Faltas. Se presentan y son notificados que «deben abandonar la vivienda que construyeron durante una década» porque edificaron sobre un espacio que en este 2025 es concebido y planificado como una calle en el barrio popular desarrollado por la fuerza del trabajo.
En el mes de junio David nos recibió en su casa del barrio La Gloria II:
Acompañado por el legislador Pablo Lopardo, el padre de tres niños le pide compasión a Mariel Fernández: «Le pido a la Intendenta que tenga compasión, no es por mi sino por los chicos, le pido que tenga compasión de ellos. Voy a luchar hasta donde pueda, que sea que se haga la justicia, la verdad, que no se haga más las cosas mal y que se haga las cosas bien y que sea lo Dios quiera, la verdad. Ojalá que tenga compasión por nosotros»:
Entrevista completa en Desalambrar Tv:
MÁS HISTORIAS
“La transformación de Moreno no sería posible sin la participación de la comunidad»
«El Movimiento Isabelita de Moreno tiene políticas que van en contra de los trabajadores»
«Casi el 50 por ciento de los trabajadores no están registrados, decimos que la economía popular es el nuevo sujeto histórico»