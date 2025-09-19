«Prepararnos para una nueva estatalidad y no caer en falsos romanticismos»



“La urgencia de la ternura: construyendo lazos afectivos y una ética del cuidado”. A 20 años de la Ley de Promoción y Protección de Derechos (26.061).



El 2° Encuentro Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes inició este jueves 18 de septiembre en el auditorio Dardo Dorronzoro, el poeta de Luján que escribió su declaración jurada, «no necesariamente todo lo poético debe ser bello«.



En la apertura del Encuentro el Intendente de Luján apeló a palabras sentidas, precisas, reales. «Estamos mal y vamos a estar peor» expuso Leonardo Boto ante un auditorio colmado. Pero no solo describió la «noche que cubre a la patria» desde diciembre de 2023 sino que dejó el lugar común de lado y propuso «caer en falsos romanticismos que también produjeron severos problemas».



Discutir la «nueva estatalidad», prepararse a escuchar al otro, la fe como factor fundante, porque «hay que regenerar la patria», lanzó Boto.



