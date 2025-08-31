«Que se fije Milei si viene a Moreno acá no va ser una piedra o botella que le tiren»



Machi Cabrera, trabajador municipal que alcanzó el derecho a la jubilación, líder de FAR Moreno, continúa con su prédica de «sacar, echar, voltear el Presidente de la Nación». Llama a la reacción popular, independientemente de lo que pueda ocurrir en las urnas.

A días de los cierres de campaña y confirmada la presencia de Milei en Moreno para ser el único orador del acto multitudinario en la localidad de Trujui, Cabrera emitió un potente mensaje que abona a la polémica abierta en Lomas Zamora y que tuvo un análisis político de la Intendenta Mariel Fernández.



¿Qué pasará con el presidente de la Nación en Moreno? Responde el líder de FAR Moreno: «No hay respeto, se nos ríen en la cara, nos cagan en la cara. Milei y toda la cría que tiene se están robando todo, el pelado Espert se está robando todo. Que se fije Milei si viene a Moreno porque no sé lo que puede llegar a pasar, acá no va ser una piedra o botella que le tiren, entonces que no venga, directamente que no venga», lanzó como clara advertencia Machi Cabrera.



