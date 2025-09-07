«Quedarse en casa no es una opción, no ayuda»

ELECCIONES 2025 –

Pablo Lopardo, dirigente del MST, primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda, entregó un balance sobre la primera mitad de la jornada: «Hubo falta de presidentes de mesa, escasa participación pero ahora, más cerca del mediodía, comenzó a crecer la llegada de electores».



El actual legislador que va por la reelección, envió un mensaje claro respecto al momento y la coyuntura que marca tendencia: «Quedarse en casa no es una solución».