Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 7 de septiembre de 2025

«Quedarse en casa no es una opción, no ayuda»

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –

Pablo Lopardo, dirigente del MST, primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda, entregó un balance sobre la primera mitad de la jornada: «Hubo falta de presidentes de mesa, escasa participación pero ahora, más cerca del mediodía, comenzó a crecer la llegada de electores».


El actual legislador que va por la reelección, envió un mensaje claro respecto al momento y la coyuntura que marca tendencia: «Quedarse en casa no es una solución».

