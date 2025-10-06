«Quieren embellecer el cementerio pero es el negocio de una cooperativa»

Luis Alejandro Cisnero, trabajador municipal, recibe la notificación de deuda que tiene con el Cementerio. Cumple con la manda tributaria y asegura continuar con el ritual, la memoria, la cultura, el preservar el pedazo de tierra donde descansan sus padres.



Pero ese compromiso se cruza con la política pública del gobierno que avanza hacia «el embellecimiento del cementerio pero que esconde un negocio», denuncia Cisnero.







Cisnero afirma que «la armonía», «el embellecimiento», esconde el negocio de una cooperativa con domicilio en General Rodríguez que sería de María Giménez (actual Secretaria de Obras Públicas), porque es quien construye las piezas de hormigón que son las que se autorizan para «embellecer» y que tienen un costo de 120.000 pesos.



En la entrevista Cisnero destaca que el proyecto apunta a sacar las construcciones actuales que no respetan los homogéneos parámetros:



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



