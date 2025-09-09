«Quiero ser claro, el problema no es La Perlita sino que Moreno tiene una política antigua que vamos a cambiar»



Desde el inicio de la gestión de Mariel Fernández quedó establecido un programa político dispuesto a respetar los contratos pero concluir con dos ellos, muy simbólicos por cierto.



La recolección de residuos dejó de ser totalmente privatizada en noviembre de 2020, fin de Consorcio Trébol, comienzo de un sorprendente contrato con el Sindicato de Camioneros a través de la mentada cooperativa empresa Gestionar que proveerá la mano de obra hasta el año 2032. Mejora indudable del servicio, estandarte que hace flamear el Ejecutivo.



El segundo gran momento está cerca. El transporte público en manos de La Perlita, el monopolio, la mayor empresa morenense. El contrato vence en marzo de 2026 pero las voces más importantes de la gestión adelantaron que «se desarma el monopolio» lo que no significaría sacar de escena a Transportes La Perlita. Se trata de una política pública que deberá contar con un diseño, planificación y ejecución. Podrán ser varias empresas, sin descartarse mutuales como La Primavera. Es decir, dividir el distrito, promover la competencia haciendo eje en la calidad del servicio. Este gran tema representó la última pieza audiovisual de Fuerza Patria Moreno pidiendo el voto.



El domingo pasado y durante los festejos de una victoria electoral aplastante, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Emmanuel Fernández respondió acerca del pliego del transporte y dejó señales muy claras de lo que se viene: «El transporte es un tema que vamos a trabajar el año que viene, pero ya empezamos a trabajar con el equipo técnico de la Secretaría de Transporte y a discutir con los concejales la forma de encarar ese nuevo pliego. Quiero ser claro, el problema no es La Perlita sino que Moreno tiene una política antigua, tendremos que llamar a otras empresas, también escuchar otras experiencias como el caso de las mutuales, todo para repensar el transporte en Moreno».