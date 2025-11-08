«Ramón Vera es muy tenebroso, oscuro, nunca lo quise sumar»



Las declaraciones de Mariel Fernández en un canal de streaming bonaerense se esparcieron por todo el sistema de medios por su manifestación de querer ser Presidenta del PJ bonaerense o Gobernadora en 2027, deseos políticos que por el momento carecen de desarrollo o contenido pero son muy útiles para instalarla como «nueva figura territorial».



En Moreno no se produjo balcanización alguna pero Mariel colocó como ejemplo a Kosovo para referir el municipio que heredó. Y es allí donde hace contacto directo con la figura de la «nueva oposición» porque La Capitana de Moreno le da entidad a Ramón Vera Chávez, líder de La Libertad Avanza en Moreno y en buena parte de la Primera Sección Electoral.



Era la última consulta de la periodista que expresa saber que piensa la Intendenta de Moreno sobre un personaje que la tiene fascinada. Respuesta que abre todo:



«Primero, lamentablemente es de la misma localidad de donde soy yo, Cuartel V. Son esos personajes que le hacen mal a la política porque ven una salida económica, ahí no hay nobleza», afirma Mariel Fernández y amplía la crítica: «Lo conozco por ser proveedor de alimentos del Estado y de hecho yo lo corrí porque históricamente fue proveedor del Servicio Alimentario Escolar en Moreno, tiene denuncias por entregar pollos podridos. La verdad que siempre la alimentación en las escuelas de Moreno era muy precaria, no digo que solamente por él, por supuesto que hay una complicidad entre la política y esos proveedores».



Esta parte de la respuesta es extraordinariamente importante porque ofrece actualización ya que uno de los hitos del gobierno local fue municipalizar el Servicio Alimentario Escolar y carga en sus hombros «denuncias por entrega de comida en mal estado», al igual que el «inolvidable caso de los pollos que no tuvo denuncia penal ni administrativa».



En la gestión municipal de Mariel se anunció expulsar a la firma Don Joaquín pero sin mediar ninguna explicación «el grupo que llegó del Sur bonaerense» sostuvo el control y la caja. Hay que mirar el archivo







Para cerrar la respuesta sobre quien es Ramón Vera Chávez, acude a la explosión de la Escuela 49, el estado edilicio de las instituciones: «Pedíamos la reparación de la escuela y un tiempo después explota la Escuela N° 49, mueren Sandra y Rubén. Nosotros pedíamos para que arreglen las escuelas, las cocinas de las escuelas para que se pueda cocinar, nunca imaginamos que iba a explotar una escuela y que iban a morir dos trabajadores. Es una cosa muy impactante que todavía es muy chocante para para mí y para la comunidad de de Moreno. Entonces viene de toda esa historia, además es muy tenebroso, un personaje muy oscuro, nunca lo quise sumar. Él hubiera querido que lo sume, pero es insumable, porque no tiene nada que ver con con lo que nosotros proponemos como modelo de gestión, de inclusión, de participación, de honestidad, del trabajo que tenemos que hacer ver en en un municipio que había que reparar y sanar muchas cosas».