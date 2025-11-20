Rosemberg Vicerrectora en el nuevo gobierno de la Universidad

Militante, dirigenta, funcionaria municipal y nacional con mandatos cumplidos, actual Directora del Hospital Mercante. La Asamblea Universitaria la eligió como Vicerrectora, acompañando al flamante Rector, el Licenciado Alejandro Robba.



En diálogo con Desalambrar, Rosemberg puso, en primer orden, el valor de elegir: «La universidad ofrece, además de la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la extensión situada en un territorio como el nuestro, en el Conurbano, ofrece la posibilidad del ejercicio de la democracia real y plena, entonces cambiar y elegir las autoridades, poder expresarse acompañando o rechazando es un aprendizaje de desarrollo democrático».



Luego destacó la construcción que tiene más de 15 años, que se aprecia en 15 carreras y más de 20.000 personas estudiando, cursando, viviendo, promoviendo cambios que no son individuales.



«Lo me imagino de acá a los próximos 15 años es el crecimiento de la Universidad Nacional de Moreno como motor del desarrollo territorial y del país. Creo también que en este momento, las universidades

tenemos la obligación ética y política de resistir», manifestó la Vicerrectora Patricia Rosemberg:



Entrevista completa en Desalambrar Tv: