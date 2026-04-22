

El Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en escuelas del país y convocó a una intervención articulada entre Estado, comunidad educativa y familias, en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.



A través de un pronunciamiento del Consejo Directivo, con fecha 17 de abril, la entidad advirtió sobre la “ruptura del pacto pedagógico” y la escalada de conflictos en el ámbito escolar, en un contexto social atravesado por el individualismo, la hiperconectividad y la circulación de discursos de odio.



El documento pone el foco en la complejidad del fenómeno y rechaza explicaciones simplistas. En ese sentido, plantea la necesidad de abordarlo como un problema social que requiere análisis, intervención y construcción de estrategias sostenidas en el tiempo.



Desde el Colegio destacaron el rol de los sociólogos y sociólogas en el ámbito educativo, particularmente en tareas de intervención e investigación-acción, y alentaron a los profesionales a aportar herramientas y propuestas frente a la situación.



Asimismo, expresaron su solidaridad con docentes y orientadores sociales que se desempeñan en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que subrayaron la importancia de fortalecer políticas de cuidado, generar espacios de diálogo y reconstruir el lazo social dentro de las instituciones educativas.



El texto también advierte sobre la gravedad de las amenazas en escuelas, señalando que se trata de conductas tipificadas como delito, lo que exige la intervención de organismos del sistema de seguridad, la justicia y las autoridades educativas.



Finalmente, el Colegio reafirmó la necesidad de sostener a la escuela como un espacio democrático, de encuentro y construcción colectiva, y convocó a la sociedad en su conjunto a asumir una responsabilidad compartida en la formación de las nuevas generaciones.