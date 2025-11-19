Desalambrar

Se gestionaron más de 1400 trámites gratuitos de documentación

miércoles, 19 de noviembre de 2025 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


El Municipio de Moreno junto al Registro Provincial de las Personas, llevó adelante jornadas de atención integral y asesoramiento gratuito, en distintos puntos del distrito, con el objetivo de facilitar y agilizar tanto la tramitación con la obtención de documentación.


En total, se realizaron 1476 trámites relacionados a la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) tanto del nuevo ejemplar nacional o extranjero, como cambios de domicilio y actualizaciones de mayor y de menor; Solicitudes de partidas de nacimiento; Certificados de domicilio y extravío; Certificados de Pre-Identificación (CPI); Inicio de trámite de cambio de género e Inicio de expediente de inscripción tardía.


Los operativos tuvieron lugar en las localidades de Moreno Norte, Paso del Rey, Cuartel V y Trujui sin la intermediación de gestores.


Para más información y consultas las personas interesadas pueden dirigirse a la oficina de la Dirección General de Identidad y Acompañamiento a Personas Migrante, ubicada en Merlo 2604/2608, esquina Uruguay, Moreno Centro, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; o contactarse tanto por teléfono al 02374623011 como por correo electrónico a migracionesypri@moreno.gov.ar

