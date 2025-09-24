Se renovaron más de 70 plazas en Moreno

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio, desde el comienzo de la gestión que encabeza la intendenta, Mariel Fernández, impulsa el plan integral de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos. Una decisión de política pública que contempla la creación, recuperación y mejora de plazas en todas las localidades del distrito.



El propósito es recuperar y ampliar estos espacios como un derecho colectivo, tanto para el desarrollo integral de las infancias, así como un entorno seguro que proporcione ámbitos de calidad para el encuentro, la recreación y el deporte para las y los vecinos.



En total, más de 70 plazas fueron renovadas con trabajos que incluyeron la parquización, el recambio e instalación de nuevas luminarias LED, la colocación de nuevos juegos, sectores deportivos, mobiliario urbano, veredas, rampas y conexión gratuita a internet por wifi. Además, en varios casos se asfaltaron las calles circundantes y se colocaron cruces de calles para mejorar la accesibilidad.



Las obras se ejecutan mediante la articulación de diversas áreas municipales, que aportan recursos técnicos, operativos y de gestión para llevar a cabo cada intervención, inclusive en espacios que eran basurales a cielo abierto y se transformaron en entornos seguros y accesibles.

En Moreno Norte se trabajó en el Corredor Santa Elena, La Victoria, Lomas de Moreno, 25 de Mayo, Bicentenario, La Perla en sus distintos sectores, Parque Gaona (incluido el sector inclusivo) y La Gloria. En Moreno Centro se renovaron las plazas De las Carretas, Los Patos, de los Niños y las Niñas, Villa Anita, Mariano Moreno y San Martín. En Moreno Sur se recuperaron las plazas Belgrano, La Porteña, Lomas de Casasco, Húmeda, Fahy, Los Nogales y Casasco Federal. Paso del Rey sumó mejoras en Malvinas, Raúl Alfonsín, Franklin, Santi, Dr. Buján, El Tanguito y Boulevard San Antonio de Padua.



En Cuartel V se intervinieron Alem, El Milenio, Irigoin, Kevin Palacios, Malabia, Parque del Oeste, La Amistad, Don Máximo, El Vergel, San Norberto, San Fernando, 6 de Enero y 1° de Marzo. En Trujui se trabajó sobre espacios como Barrio 202, Rotonda Catonas, Catonas, Parque Argentino, Las Flores, Haras Trujui, Haras, Villanueva, Plaza de la Casona y San Jorge. En La Reja las mejoras alcanzaron a las plazas Buenos Aires, Jardín de Infantes N° 928, Lomas Verdes, Sófocles, Victorino y Colombres. En Francisco Álvarez se pusieron en valor Aguaribay, El Quijote, La Esperanza, Embarcadero, De la Libertad, Los Molinos y La Providencia.



Asimismo, también se renovaron las plazas La Paz, Villa Escobar, Favaloro, Manantiales, Tomi y Los Robles que forman parte del Distrito Ecológico Roggero (DER).



Con estas obras el Gobierno local reafirma su compromiso de fortalecer el acceso a espacios públicos de calidad fundamentales para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía.