«Será una elección de minorías porque la mayoría no se siente representada»

Existe en el actual gobierno nacional una Jefatura clara, el orden y la disciplina. La Libertad Avanza tiene la Presidencia de la Nación y fijó las reglas del poder, es decir, ocupa un extremo que se traduce en un núcleo duro y tan voraz que fagocitó al PRO. Puede decirse, mirando las encuestas, análisis de consultoras, que tiene un piso del 33 por ciento. Del otro lado el panperonismo no se privó de mostrar en carne viva los desacuerdos, concretando una lista nacional que ofrece el sello de Cristina Fernández, la líder que sostiene su centralidad. Algunas hipótesis colocan más del 33 %, de Fuerza Patria a nivel nacional, un techo altísimo para una estructura que aún no inicia el proceso de renovación. A este marco general de nueva pero vieja polarización asoma el gran fantasma vestido con la NO CONCURRENCIA a las urnas.



Julián Cigna, concejal del unibloque del Pueblo (ingresó al HCD en 2021 de la mano de Juntos por el Cambio), aporta un pensamiento político libre de ataduras, conservando la autonomía del decir y hacer, que incluye su apoyo a Hugo Romero que encabeza la propuesta de SOMOS Buenos Aires, la tercera vía



Cigna sostiene que el cierre de listas para la elección nacional de octubre reconfirmó el poder de la estructura que preserva su ambición, al mismo tiempo que demostró la falta de rebeldía para desafiar la mano de obra que mece el status quo electoralista. Figuras postergadas y franquicias que no se negocian, fórmula que puede traducirse en un resultado que lleva palabras del legislador comunal: «No tengo mucha expectativa con lo que pueda pasar en septiembre y octubre. Creo que esto está tendiendo a ser una elección de de minorías porque la mayoría va a terminar siendo los que no nos sentimos representados«.

