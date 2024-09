«Si a nivel nacional el trabajador tiene miedo al despido, el mismo modelo aplica el gobierno de Mariel a los /as municipales»

Encuentro de Poder Comunitario, la tercera fuerza electoral que tuvo Unión por la Patria en la interna de 2023. En el local de la calle Alberdi, esquina Piovano, las mesas, sillas y platos tomaron la vereda de un sábado casi primaveral. La actividad que pone en altura la consigna Basta de Lamentos, tuvo la colaboración de la Mesa de Economía Social y Popular (MESyP).

Anahí Sanchetta, abogada, militante, ex trabajadora municipal, presenta una batería de respuestas que podrían incorporarse al análisis que días atrás realizó CFK en el plano de la urgente autocrítica para reconstruir un campo minado, golpeado, fragmentado: «No se está discutiendo nada, y ese el problema porque no hay espacio de escucha, ni espacios de discusión, algo que viene desde hace años y hoy estamos así. Está faltando justamente ese espacio para la militancia».

Si los diagnósticos son parecidos, es lo que manifiestan varias personas que están en la política, ¿por qué no se crean los espacios?



Es muy interesante la pregunta, no se crean los espacios porque también nos acostumbramos a una forma de hacer política en la que no activamos sino que esperamos que el otro y o la otra que la dirigencia active, es como una política muy verticalista. Estamos acostumbrados a esa política de autorización, ese ejercicio de poder político autoritario justamente lo que hace es eso, cuando uno

tiene un poco de iniciativa, levanta la voz discute o dice que no está de acuerdo con algo que bajan desde arriba automáticamente lo que pasa es la censura o la cancelación política de ese actor o esa actora que quiere mostrar o quiere decir o quiere levantar su voz. Hablo con un montón de compañeras

que tienen este diagnóstico.



¿Qué te pareció y qué interpretás de la última carta pública de CFK?



De alguna manera lo que está diciendo es que tenemos que asumir los errores, esto de activar, salir, porque estuvimos muchos años como en una primavera, nos acostumbramos a tener beneficios y

ahora que no los tenemos bueno y nos quedamos ahí como medio en Pampa y las vías. Creo que debemos empezar a hacer nuestros propios análisis y dejar de leer los análisis de otros…

Bueno, de alguna manera CFK indaga sobre el Estado omnipresente que supuestamente resolvía todo

Es que justamente lo que pasó es que no estaba consolidado. Era un parche es una sociedad rota, como lo son los asfaltos que hay en Moreno que ahora se vuelven grietas y pozos. Me parece que es momento de profundizar, porque si la política es de parches y maquillajes todo será peor en los barrios. Lass crisis

son oportunidades también, es momento también de sentarnos con el otro con la otra, con los

vecinos sentarnos de nuestros barrios y pensar desde el barrio que es lo que queremos hacer y qué es lo que necesitamos hacer, no que otro venga desde otro lugar a decirnos ustedes necesitan esto.

El segundo segmento de la entrevista recorre lo local, conceptos como COMUNIDADES, TERRITORIO, CASA COMÚN, lo que denomina la POLÍTICA DE LA MENTIRA porque los vecinos /as no son llamados a participar, pero también la dirigenta de Poder Comunitario habla del maltrato, violencia institucional, miedo, perversión del poder, silencios que se pueden romper. Anahí Sanchetta manifiesta que «si a nivel nacional el trabajador tiene miedo al despido, es el mismo modelo que aplica el gobierno de Mariel a los /as municipales».

