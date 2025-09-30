«Si quieren que las cooperativas manejen el transporte de Moreno no tienen que esconderlo en una ordenanza confusa»

El gobierno de Mariel Fernández necesita concluir una etapa, la herencia y su último peso: el monopolio La Perlita. La sesión del jueves pasado ratificó la voluntad del oficialismo de «imponer una agenda política» local y provincial.



La concejala María Selva Aguilar expuso que la emergencia votada no dispone ninguna medida para resolver algún vértice de la emergencia: «Acá se votó una emergencia en el año 2022 y no se hizo nada, cuando el Ejecutivo tiene el poder de policía y de control del pliego que está en vigencia. Me llama mucho la atención que estemos votando hoy una emergencia sin tenerle el justificativo de qué vamos a cambiar para que el vecino de Moreno pueda viajar mejor que es lo que merecen, lo que merecemos».



Aguilar se autodefine como una técnica que puede dejar un aporte de análisis político y de forma transparente: «El municipio cuenta con capacidad técnica y normativa para habilitar modelos alternativos de transporte, incluyendo esquemas cooperativos, comunitarios y solidarios que ya funcionan en otras localidades del país y podrían ser replicados en recorridos complementarios rurales y comunitarios. Entonces digo, lo que quiere el Ejecutivo es municipalizar el transporte, quieren que las cooperativas manejen el transporte público, si es así creo que lo deberían decir, no esconderlo en una ordenanza confusa»: