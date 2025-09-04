SITRAM: Cosme llamó a elecciones y lo acusan de fraudulento e ilegal

Explorar y encontrar puntos de contacto en las crisis que atraviesan las estructuras gremiales morenenses. Liderazgos en disputa, renuncia a la alternancia, consecuencias directas e indirectas en la familia municipal, afiliado o no a la entidad gremial. Ahora es el proceso del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno que supo ser locomotora. Una parte de la actual conducción directiva «denunció» en la Secretaria de Trabajo de Nación la maniobra que «califican y documentan» como ilegal y fraudulenta del Secretario General Marcelo Cosme a quien señalan como responsable de convocar a «elecciones el próximo 12 de septiembre» vulnerando normas, acuerdos y códigos básicos.



Ariel González, Secretario de Finanzas, detalla que «las cuatro personas que estamos acá sentadas somos secretarios de esa comisión directiva y a ninguno de nosotros se nos convocó para la asamblea, algo que veníamos pidiendo hace tiempo, incluso por medio de cartas y documentos, pedíamos asamblea para que se fije la fecha de elecciones y que se le devuelva el libro al Secretario de Actas que le sacaron hace dos años atrás», enmarca González y subraya que la maniobra de Marcelo Cosme fue enmascarar la elección local con los comicios de FESIMUBO previstos el mismo 12 de septiembre, razones que los empujaron a llevar pruebas a la Secretaría de Trabajo de Nación «pidiendo que se impugne la elección de SITRAM».



Patricia Galván, Secretaria Adjunta, se refirió al abuso de poder de quien manda en SITRAM: «Alguien que defiende los derechos laborales, que lo dice hacia afuera pero para adentro NO pasa las planillas para afectar nuestros salarios cuando sabe que nosotros si venimos a trabajar todos los días. Eso es abuso de poder, y podría nombrar otras situaciones, pero se mete con el sueldo que no lo paga Cosme. Nosotros, antes de llegar hasta acá, propusimos, pensamos, actuamos, pero yo no quiero ser ni obediente ni obsecuente, prefiero mil veces discutir lo que tengamos que discutir, que haya un debate y que podamos llegar a un acuerdo colectivo».



Jonas Ebis, Secretario de Prensa, declaró sin filtros: «Es una elección ilegal porque no se respetó el estatuto, no se respetó al trabajador, afiliado, al compañero. Nosotros lo que planteamos es que hay que barajar y darle vuelta a esta elección, repito es una falta de respeto al compañero trabajador. Las cosas se hacen como corresponde, hay que convocar a la Comisión Directiva que hasta el 10 de diciembre sigue siéndolo. Organizar las cosas como corresponden y que después el compañero afiliado decidirá quien será la conducción de SITRAM durante los próximos cuatro años».



Sebastián Crespo, Secretario de Actas de SITRAM, asumió las responsabilidades propias pero fue categórico con el maneja de Cosme: «Esto se se ha hecho adrede para sostenerse en un cargo, esa es la realidad, y la verdad es que nosotros no buscamos eso. Yo siempre digo lo mismo, supimos ser locomotora de tren y hoy somos el último vagón. Lo mismo que estoy hablando acá, se lo he dicho a

Marcelo Cosme personalmente, hemos dejado mucho que desear y dentro de esto también me incluyo porque soy parte, en los últimos dos años entramos en una decadencia que no la queremos mas».

Entrevista completa en Desalambrar Tv:



