Terminar la obra al servicio de las Juventudes: 247 millones de pesos

El pasado mes de mayo la Intendenta Municipal inauguró parte del Galpón de Juventudes en la lonja que pertenecía al Club y Biblioteca Mariano Moreno, institución que supo abrochar un gran acuerdo con el Municipio: percibió 170 millones de pesos, año 2022, en tres cuotas consecutivas al mismo que se aseguró 43 lotes cerca del country San Diego.



El Municipio puso en valor el inmueble destinándolo a la Dirección de Juventudes que es dirigida por León Castro, hijo de la Jefa comunal.



Al abrir la sede de Moreno Centro, Mariel expresó: «El Municipio está al servicio de toda la juventud de Moreno. Este espacio es parte de una política pública que busca garantizar propuestas saludables, culturales y educativas para nuestras juventudes”.



A pesar de la crisis, los recursos que no sobran, la recaudación en signos de interrogación, es voluntad del gobierno sostener las obras planificadas. El próximo 11 de diciembre está convocada la Licitación Pública N° 38, correspondiente al expediente 4078-279788-S-2025, que tiene como finalidad la “Finalización de Obra en Oficina Municipal de Juventudes”, con un presupuesto oficial de pesos doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos veinticinco con 48/100 ($ 247.435.625,48).







El valor del pliego ha sido establecido en $ 742.306,00 (pesos setecientos cuarenta y dos mil trescientos seis con 00/100), y podrá ser adquirido hasta las 12 horas del 10 de diciembre de 2025, en la Jefatura de Compras, ubicada en Dr. E. Asconapé Nº 51 (subsuelo), Moreno, Buenos Aires.



La recepción de ofertas se extenderá hasta las 13 horas del 10 de diciembre de 2025, en la misma dependencia municipal.