Gacetilla Oficial: La intendenta Mariel Fernández acompañada por vecinas, vecinos y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez, inauguró la plaza del barrio La Gloria en la localidad de Moreno Norte. Este espacio renovado que antes era un basural, ahora cuenta con juegos, mobiliario, veredas, luces LED y plantas para el disfrute de las infancias y la comunidad.







Asimismo, y en respuesta a un reclamo histórico, se realizaron obras hidráulicas y cruces de calle en el nuevo Boulevard en el que se construyeron veredas – a partir de un trabajo conjunto con la Cooperativa Niño Jesús y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-, se colocaron luminarias LED, mobiliario, juegos y más plantas. También se asfaltaron nuevas cuadras sobre Pedro Agote, mejorando la conexión con Lamadrid.







Durante la recorrida, la jefa comunal señaló que: “Hacemos grandes esfuerzos para tratar de que cada barrio empiece a urbanizarse. Todas y todos tenemos derecho a la urbanización y a vivir en condiciones dignas, por eso nos llena de orgullo que las y los vecinos hayan formado parte de este proyecto de organización comunitaria junto al Estado municipal”.



Con estas acciones, el Gobierno local reafirma su compromiso de crear espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de ciudadanía, al ofrecer entornos seguros y de calidad destinados al encuentro, la recreación y el deporte para las y los morenenses.