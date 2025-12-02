Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Trabajadores/as municipales pedirán comida a la Intendenta

martes, 2 de diciembre de 2025 2 min de lectura

En diciembre de 2019 la mano de hierro de Mariel Fernández golpeó el tablero.

Recién asumida, la primer mujer en la historia que comenzaba a gobernar el distrito, voló de un plumazo los decretos de su antecesor y puso en la calle a más de 600 trabajadores municipales. La Intendenta dio una señal de poder.


En su primer mandato, antes del arribo de Milei a la Presidencia, la gestión acumuló un ajuste del 150 por ciento en el Gasto de Personal, sin que tamaño golpe al bolsillo de los trabajadores /as provoque reacciones gremiales que interpelen el modelo. Ya en segundo año de su segundo mandato, La Capitana de Moreno aceitó la relación con las cúpulas sindicales. El ajuste sigue y el enemigo es Milei.


Natalia Verón, trabajadora municipal que milita en Alternativa Estatal y el MST, otorga base para considerar que «Fernández ya aplicó una reforma laboral en Moreno; sueldos básicos cercanos a la línea de indigencia, precarización y tercerización laboral».


Comenta que un grupo de trabajadores /as municipales quiere pedir ayuda a la máxima autoridad política de Moreno: desistir del bono pero reclamar cajas de comida para pasar las fiestas.


Entrevista completa en Desalambrar Tv:


