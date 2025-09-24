Transporte local: Mariel va a fondo y envía mensaje político a Kicillof

MAÑANA SE DECLARARÁ LA EMERGENCIA –



Todavía suena las palabras de la Alcaldesa de Moreno pidiendo el voto que asegure un servicio público de pasajeros de calidad. Más concejales /as de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante serían los «garantes» de ponerle fin a la empresa morenense La Perlita como firma monopólica, aunque fue el mismo Presidente del HCD, Emmanuel Fernández, quien en la noche victoriosa del 7 de septiembre declaró que «el problema del transporte no es La Perlita». Esa manifestación se ajusta un poco mas a la realidad, lo que no impide que «el marielismo» haga flamear la bandera de la autonomía e independencia, la decisión de cortar con un modelo obsoleto.



Pregunta básica, ¿cuál es el plan estratégico del gobierno que hará inocultable la mejora en el servicio? La primer respuesta debe ser económica, a partir de la voluntad política. Esto es así: si la fórmula que define el subsidio, lo que sostiene la ecuación, no se modifica al mismo tiempo que no aumenta en su aplicación a un mayor número de unidades (colectivos) la promesa de La Capitana de Moreno languidece.



Ahí está la causa que explica, en primer orden, la actuación que brindará mañana el bloque de Fuerza Patria en el HCD sancionando la emergencia en el sistema de transporte público de pasajeros en el partido de Moreno. Los que manifiesten el deseo de bucear en la historia hay un capítulo que llevó el mismo título: las unidades de la Cooperativa Mariano Moreno fueron atacadas por la patota de UTA, quedaron tiradas en el radio de la plaza histórica, a metros donde el HCD declaraba la emergencia en el Sur e ingresaba con todo su peso Transportes La Perlita.



Actualmente el gobierno convalida el incipiente servicio mutual de La Hornera que obtuvo habilitación presentándose por ventanilla única. Vecinos /as del barrio Los Hornos (y aledaños) reclamaban acceso al transporte que los saque desde fondo hasta la Ruta 24.



Volviendo a la emergencia, se trata inequívocamente de un claro y directo mensaje al gobernador Axel Kicillof porque es la Provincia quien sostiene los subsidios al transporte. Mariel adelanta opinión en dos planos: le informará a la población que desea reconvertir el sistema pero los recursos están fuera del alcance municipal y es responsabilidad política de Kicillof garantizar el derecho. La petición, que clama justicia social, se basa en dos vectores, uno es lo social y el otro es económico. Mientras la población avanzó sostenidamente en la última década, nos referimos a habitantes en nuevos barrios, el subsidio al transporte se congeló no en el monto sino en la cantidad:







De mínima lo que reclamaría el gobierno histórico de Mariel es que la Provincia garantice el subsidio de 350 unidades. Obsérvese que este apartado neurálgico hace más entendible la declaración del Presidente Emmanuel Fernández: el problema no es La Perlita como un monopolio sino que se requiere más presupuesto para abrir el juego a la competencia privilegiando el servicio por encima de la ganancia, todo en el marco de una crisis en la economía real.



La emergencia será aprobada mañana por el plazo de doce (12) meses. Cabe recordar que el pliego vigente cuenta con fecha de finalización: marzo de 2026.



