Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 14 de agosto de 2025

Unidad Sanitaria y la propiedad del vecino, ¿obra habilitada?

jueves, 14 de agosto de 2025 2 min de lectura



La salita de Altos de la Reja, centro de atención primaria, primera escucha, política pública, convive con el «vecino de al lado» que avanzó en la construcción de tinglado en altura, que cubre buena parte del patio de su vivienda. Las columnas que sostienen la estructura metálica pisan en la medianera, medida que con seguridad habrá sido advertida por las autoridades municipales.



Seguramente el propietario habrá presentado los planos para obtener el permiso de obra para ampliar su casa o lo hará próximamente. De alcanzar ese paso significa que cumple con los parámetros de construcción en función de la zona (Código de Zonificación). Como el tinglado está terminado gozará de número de expediente. Claro que las conjeturas «pueden ser inconsistentes» salvo que la habilitación «haya permitido el uso de la medianera que comparte el propietario constructor y la Unidad Sanitaria de Altos de La Reja».

