Universidad popular: la EXPO que abrazó a más de 3000 personas

Este miércoles 1 de octubre, como cada año, la UNM llevó adelante la ExpoUNM en el Campus universitario. La comunidad universitaria abrió sus puertas a estudiantes del nivel secundario, docentes y autoridades de distintas instituciones de la zona; y al público en general, interesado en acercarse a la vida académica. El párrafo del comunicado oficial tendrá su nudo y desenlace.
Filas serpenteantes marchaban hacia la décima ExpoUNM. Pibes y pibas cargados de sonrisas, predispuestos a descubrir, conocer, indagar qué es y qué ofrece la UNM. Grupos que entraban y salían del edificio, pasillos con alta circulación, aulas que respiraban historia, presente y futuro posible. Es el cuerpo de docentes y no docentes quienes asumen el compromiso de planificar y ejecutar la puesta de la EXPO2025.
La Universidad Nacional de Moreno, la uni del conurbano recibe a contingentes de las barriadas que viven la jornada como protagonistas del presente que es futuro.
Entrevistas con Lorena Demitrio, Directora de Articulación, Orientación e Ingreso, y Roxana Carelli, Secretaría Académica:
MÁS HISTORIAS
«Somos trabajadores municipales humildes pero en Marcelolandia se vive en otra realidad»
«Si quieren que las cooperativas manejen el transporte de Moreno no tienen que esconderlo en una ordenanza confusa»
«Tenemos el sueño de representar a Moreno en el torneo mundial de Taekwondo»