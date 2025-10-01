Desalambrar

miércoles, 1 de octubre de 2025

Universidad popular: la EXPO que abrazó a más de 3000 personas

miércoles, 1 de octubre de 2025 2 min de lectura

Este miércoles 1 de octubre, como cada año, la UNM llevó adelante la ExpoUNM en el Campus universitario. La comunidad universitaria abrió sus puertas a estudiantes del nivel secundario, docentes y autoridades de distintas instituciones de la zona; y al público en general, interesado en acercarse a la vida académica. El párrafo del comunicado oficial tendrá su nudo y desenlace.


Filas serpenteantes marchaban hacia la décima ExpoUNM. Pibes y pibas cargados de sonrisas, predispuestos a descubrir, conocer, indagar qué es y qué ofrece la UNM. Grupos que entraban y salían del edificio, pasillos con alta circulación, aulas que respiraban historia, presente y futuro posible. Es el cuerpo de docentes y no docentes quienes asumen el compromiso de planificar y ejecutar la puesta de la EXPO2025.


La Universidad Nacional de Moreno, la uni del conurbano recibe a contingentes de las barriadas que viven la jornada como protagonistas del presente que es futuro.


Entrevistas con Lorena Demitrio, Directora de Articulación, Orientación e Ingreso, y Roxana Carelli, Secretaría Académica:


