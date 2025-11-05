Vasectomía sin bisturí en la Maternidad Estela de Carlotto, una técnica pública que garantiza derecho

En el año 2015 se registraron treinta vasectomías y una década después la cifra superará las 3200 intervenciones. Lo notable está presentado en la confirmación del procedimiento: «sin bisturí», una técnica china que no requiere «hospitalización». Política de salud sexual que con gestión y en crisis puede sostenerse y crecer. Un hecho también novedoso es que la vasectomía se ofrece a los varones que acompañan a sus mujeres a parir en la Maternidad Estela de Carlotto.



El Dr. Eduardo Fernández, Director de institución, aporta una sensacional definición de lo que es y hace ese centro de atención pública: «Hace tiempo dejamos de ser un hospital de servicios para convertirnos en un Hospital garante de derechos. Desde el inicio de la Maternidad registramos 15 mil nacimientos respetados y 3200 vasectomías. Este trabajo hizo posible que se lo reconozca por parte de la organización World Vasectomy Day, y el próximo martes vamos a tener la presencia de ellos que estarán acá en la Maternidad Estela de Carlotto con profesionales entrenadores y un camión sanitario para realizar vasectomía sin bisturí«.



