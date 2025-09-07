«Voté por una Provincia que trabaje por la salud, educación y la obra pública»

El líder del Frente Renovador de Moreno concurrió a la Escuela N° 15 del barrio Aguaribay. Damián Contreras estuvo acompañado por sus hijos cumpliendo con el deber democrático.
En diálogo con Desalambrar el actual funcionario bonaerense se refirió a la jornada: «Acompañado por mis hijos voté en la Escuela N° 15 del Barrio Aguaribay de mi querido Moreno. Voté por una PROVINCIA que trabaje por la educación, por la salud y la obra pública que genere bienestar en la vida diaria y empleo a los ciudadanos, voté por una Patria Justa y Soberana», cerró Contreras.
