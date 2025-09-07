Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 7 de septiembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

«Voté por una Provincia que trabaje por la salud, educación y la obra pública»

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

El líder del Frente Renovador de Moreno concurrió a la Escuela N° 15 del barrio Aguaribay. Damián Contreras estuvo acompañado por sus hijos cumpliendo con el deber democrático.


En diálogo con Desalambrar el actual funcionario bonaerense se refirió a la jornada: «Acompañado por mis hijos voté en la Escuela N° 15 del Barrio Aguaribay de mi querido Moreno. Voté por una PROVINCIA que trabaje por la educación, por la salud y la obra pública que genere bienestar en la vida diaria y empleo a los ciudadanos, voté por una Patria Justa y Soberana», cerró Contreras.

MÁS HISTORIAS

«A pesar de algunos inconvenientes puedo decir que todo está en orden»

«Muy contenta que la jornada transcurre en paz, hay que participar y elegir a los representantes»

Desde la Provincia afirman que «todo funciona con normalidad»

Te pueden interesar

Arrancó la elección: pocos electores y faltan Presidentes de mesa

Qué dirigentes suenan para suceder a Kicillof

ESPUNM: el Juez Papavero abre la causa a prueba, conciliación prevista el 24 de septiembre

Los números que se juegan en la elección morenense