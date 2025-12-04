Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 5 de diciembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Cierre de año de la Escuela Técnico Laboral

jueves, 4 de diciembre de 2025 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Se realizará este viernes 5 de diciembre, de 17 a 20 horas y habrá talleres, feria de estudiantes y actividades gratuitas abiertas a toda la comunidad

El Municipio de Moreno realizará el cierre anual de la Escuela Técnico Laboral, el viernes 5 de diciembre, de 17 a 20 horas, en Merlo 2091, Moreno Centro, en una jornada que contará con clases abiertas, feria de estudiantes y actividades gratuitas.

Durante la jornada las y los asistentes podrán recorrer y participar de diversos talleres entre los rubros textil, estética, fotografía, gastronomía, bioconstrucción y mundo del trabajo que reflejan las enseñanzas formativas desarrolladas a lo largo del año.

Las actividades y talleres que destacan son la confección y estampado de tote bags y caminos para mesa navideña, clases abiertas de automaquillaje, exposición de producciones fotográficas, elaboración de pan dulce, armado de CV y demostraciones de pinturas y acabados naturales.

El evento busca visibilizar los espacios de formación laboral para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad y consolidar encuentros de participación y desarrollo para las y los morenenses.

MÁS HISTORIAS

«Fue un honor haber estado con esos soldados, jóvenes y valientes, que pelearon en Malvinas»

«Haré todo lo necesario para rendir honor a mi labor en el Congreso de la Nación Argentina»

«Defender la producción y el trabajo local es un acto de soberanía»

Te pueden interesar

A la madrugada fue aprobado el endeudamiento que pedía Kicillof… el paquete está listo

Mientras Caputo negocia los pagos de vencimientos, el riesgo país cayó a 639 puntos

Milei defendió su plan económico y volvió a diferenciarse de Macri: “No hizo el ajuste fiscal”

Correa: “En Provincia ya usamos IA para mejorar la gestión y la formación”