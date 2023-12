¿Dónde está Emili?

Son más de 24 horas de angustia para la familia. Emili (16 años), se retiró de su domicilio alrededor de las 7 AM y mantuvo contacto telefónico, vía mensajes. Pero el último y más alarmante fue “que no me dejan salir”.

En conversación con Florencia, la hermana, nos informó qué vieron a Emili en Moreno Sur comprando en un almacén. Por el momento aguardan la autorización que permita ver las cámaras de seguridad del Municipio.

En horas eternas para la familia, cualquier información es de vital y suma importancia.

La familia se encuentra acompañada por personal del Municipio de Moreno y la denuncia está radicada en la Comisaría de Trujui.